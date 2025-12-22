3.66 BYN
В немецком городе неизвестные спилили главную рождественскую елку
Автор:Редакция news.by
В Германии к Рождеству готовятся по-своему: в одном из городов неизвестные посреди ночи спилили главную елку. Как сообщают в полиции, злоумышленники отпилили примерно половину ствола, из-за чего ель высотой около 10 м не выдержала и сломалась.
Сейчас ведется расследование по факту умышленного повреждения городской собственности, но пока подозреваемых нет. Администрация города в свою очередь на время праздников планирует серьезно усилить меры по охране украшений и деревьев на общественных площадях.