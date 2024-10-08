В Непале погибли пятеро российских альпинистов

Фото: ТАСС

Группа из пяти российских альпинистов погибла в Непале во время восхождения на гору Дхаулагири. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское альпинистское сообщество.

Связь с группой оборвалась утром 6 октября после того, как она покинула высокогорный лагерь для отправления на вершину.

Проводивший спасательную операцию директор компании Heli Everest Мингма Шерпа рассказал, что тела были обнаружены на высоте 7100 м спасательным вертолетом. Считается, что альпинисты сорвались с высоты 7600 м.