В нескольких населенных пунктах Гагаузии прошли массовые акции в поддержку Гуцул

В нескольких населенных пунктах Гагаузии прошли массовые акции в поддержку главы автономии Евгении Гуцул, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

"Массовые сходы в поддержку Евгении Гуцул прошли в селах Чишмикиой, Етулия и Русская Киселия. Сельчане вышли на акции протеста, чтобы сказать "нет" давлению на законно избранного башкана и демонтажу автономии, "да" сильной и процветающей Гагаузии в рамках независимой Республики Молдова", - говорится в публикации.

По убеждению выступающих, главу региона преследуют не за преступления, а за позицию и защиту интересов автономии. В принятых декларациях жители сел выразили возмущение действиями прокуратуры и судебных инстанций и потребовали немедленно освободить Гуцул из-под стражи.

Задержание Гуцул

Народные сходы на юге Молдавии в поддержку Гуцул начались после ее ареста 25 марта. Митинги и экстренные заседания местных советов в ее поддержку прошли в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулканештах, Конгазе, Бешалме, Светлом, Копчаке, Казаклии, Дезгинжа, Буджак и других населенных пунктах автономии.

Главу Гагаузии доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа. Прокуроры требовали ареста политика по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м. Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию. По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.

Районный суд Кишинева в пятницу частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте политика сроком на 20 суток. Сторона защиты намерена опротестовать это решение.

Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Она подчеркнула, что по мере приближения парламентских выборов в Молдавии оппоненты нынешних властей все чаще жалуются на произвол правоохранительных органов, и отметила, что республика уже фактически превратилась в полицейское государство.

Задержание произошло на фоне обострения отношений между Кишиневом и Комратом. Гуцул не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.