В Нидерландах больше не могут принимать беженцев из Украины

В Нидерландах заявили, что больше не могут принимать беженцев из Украины. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УНН.

Отмечается, что муниципальные приемные для украинских беженцев переполнены. Ассоциация муниципалитетов Нидерландов направила письмо с данной информацией премьер-министру Нидерландов. Также представители четырех крупнейших городов страны обратились в Министерство убежища и миграции за поддержкой.

"На этой неделе в Амстердаме нам пришлось отказать десяткам людей без крова, как и на прошлой неделе. Направление в приюты в других городах невозможно, потому что по всей стране сейчас меньше 35 коек, а заполненность составляет 99,8%. Мы дошли до печального предела, когда мы больше не можем принимать беженцев из Украины в Нидерландах", - заявил советник муниципалитета Амстердама Рутгер Гроот Вассинк.

Всего в Нидерландах зарегистрировано 120 820 украинцев. Из них 93 770 находятся в муниципальных приютах. Общее количество мест в приютах по стране - 93 970 мест, что говорит о почти 100% заполненности.

Ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG) ожидает, что из-за "неопределенной геополитической ситуации" в Нидерланды приедет еще больше украинцев. При этом поддержка муниципалитетов со стороны Кабинета министров оказалась недостаточной. В частности, ассоциация раскритиковала компенсацию за жилье, которую муниципалитеты получают за место в приюте. По их мнению, она слишком низкая.