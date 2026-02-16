В Нидерландах рассказали, что истребитель F-35 можно взломать как iPhone

Американский истребитель F-35 можно взломать так же легко, как iPhone. В этом признался нидерландский госсекретарь по обороне Гейс Тейнман.

Он заявил, что в случае отказа Вашингтона от обновлений софта, европейцы способны обойти защиту и влезть в бортовую систему самолета, а после установить все, что им нужно.

Военный чиновник также раскритиковал хронические задержки с адаптацией американских истребителей под европейские ракеты. Процесс тянется годами, а полноценное применение вооружений ожидается только в 2030-х.