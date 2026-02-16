3.72 BYN
2.86 BYN
3.39 BYN
В Нидерландах рассказали, что истребитель F-35 можно взломать как iPhone
Автор:Редакция news.by
Американский истребитель F-35 можно взломать так же легко, как iPhone. В этом признался нидерландский госсекретарь по обороне Гейс Тейнман.
Он заявил, что в случае отказа Вашингтона от обновлений софта, европейцы способны обойти защиту и влезть в бортовую систему самолета, а после установить все, что им нужно.
Военный чиновник также раскритиковал хронические задержки с адаптацией американских истребителей под европейские ракеты. Процесс тянется годами, а полноценное применение вооружений ожидается только в 2030-х.
Фото rbc.ru