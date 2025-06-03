В Нидерландах развалилась правящая коалиция из-за разногласий по вопросам миграции

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В Нидерландах развалилась коалиция, так как партнеры не поддержали предложение крайне правых полностью прекратить прием беженцев. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на BBC.

Лидер крайне правой нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс заявил о выходе своей партии из правительства из-за разногласий по вопросу беженцев. Вилдерс выразил разочарование тем, что "самая строгая в истории иммиграционная политика", о которой он договорился с партнерами по коалиции после неожиданной победы на выборах в ноябре 2023 года, реализуется, по его мнению, слишком медленно.

На прошлой неделе он потребовал от партнеров по коалиции немедленной поддержки своих предложений по полному прекращению приема беженцев, возвращению сирийских беженцев на родину и закрытию центров размещения беженцев.