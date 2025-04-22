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В Нидерландах задержали 14 человек за подстрекательство к терроризму в TikTok
В Нидерландах стало известно о задержании 14 человек в разных частях страны за подстрекательство к терроризму в социальной сети TikTok. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе расследования терроризма во вторник, 22 апреля было произведено 14 задержаний. Подозреваемые, некоторые из которых являются несовершеннолетними, были задержаны в разных местах в Нидерландах. Помимо прочего, они пытались подстрекать других в TikTok к совершению террористических преступлений", - говорится в заявлении, которое распространила прокуратура.
Как отмечается, возраст подозреваемых - от 14 до 30 лет. В связи с несовершеннолетним возрастом некоторых задержанных и продолжающимся расследованием дополнительная информация на данный момент не разглашается, добавили в ведомстве.