В Нигерии 27 военнослужащих погибли при атаке террориста-смертника

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Вооруженные силы Нигерии сообщили о том, что по меньшей мере 27 военнослужащих погибли в результате нападения террориста-смертника на северо-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"При нападении с участием смертника погибли 27 человек, в том числе командир, еще несколько серьезно пострадали", - заявил агентству один из источников. По словам другого, число погибших может возрасти, поскольку некоторые из пострадавших находятся в "критическом состоянии".
Согласно источникам Франс Пресс, смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, протаранил колонну войск, которая начала наступление на позиции террористической организации "Западноафриканская провинция Исламского государства".