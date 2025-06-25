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В Нигерии боевики убили 17 военнослужащих в ходе атак на военные базы

В Нигерии боевики убили 17 военнослужащих в ходе атак на военные базы

Минимум 17 солдат погибли на севере Нигерии из-за атак вооруженных банд на три военные базы. Об этом проинформировало iz.ru со ссылкой на Reuters.

"Боевики совершили внезапные нападения на передовые оперативные базы армии в районах Кванар Дуце Марига и Бока в штате Нигер, а также на еще одну базу в соседнем штате Кадуна", - сказано в публикации.

Сообщается, что для атак были использованы тяжелые боеприпасы. Все 17 военных погибли на базе Кванар Дуце Марига.

Агентство подчеркивает, что на северо-западе Нигерии нападение на базы и похищение людей вооруженными группировками для получения выкупа стало частым явлением.

Нигерия