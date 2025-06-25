3.77 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
В Нигерии боевики убили 17 военнослужащих в ходе атак на военные базы
Автор:Редакция news.by
В Нигерии боевики убили 17 военнослужащих в ходе атак на военные базыnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a63454-c4ed-457a-97b8-1a7ca7d14c4f/conversions/d3b4480f-3181-464c-9c8a-8c175d7ef023-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a63454-c4ed-457a-97b8-1a7ca7d14c4f/conversions/d3b4480f-3181-464c-9c8a-8c175d7ef023-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a63454-c4ed-457a-97b8-1a7ca7d14c4f/conversions/d3b4480f-3181-464c-9c8a-8c175d7ef023-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a63454-c4ed-457a-97b8-1a7ca7d14c4f/conversions/d3b4480f-3181-464c-9c8a-8c175d7ef023-xl-___webp_1920.webp 1920w
Минимум 17 солдат погибли на севере Нигерии из-за атак вооруженных банд на три военные базы. Об этом проинформировало iz.ru со ссылкой на Reuters.
"Боевики совершили внезапные нападения на передовые оперативные базы армии в районах Кванар Дуце Марига и Бока в штате Нигер, а также на еще одну базу в соседнем штате Кадуна", - сказано в публикации.
Сообщается, что для атак были использованы тяжелые боеприпасы. Все 17 военных погибли на базе Кванар Дуце Марига.
Агентство подчеркивает, что на северо-западе Нигерии нападение на базы и похищение людей вооруженными группировками для получения выкупа стало частым явлением.