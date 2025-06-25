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В Нижнем Новгороде стартует XII Форум регионов Беларуси и России
Форум регионов Беларуси и России стартует 26 июня в Нижнем Новгороде. В этом году анонсировано подписание около сотни контрактов на более чем 700 млн рублей. Все это будет в рамках работы секций. Также будет открыта выставка промышленных достижений двух стран.
Нижний Новгород стал центром межрегионального союзного сотрудничества Беларуси и России. 12-й Форум регионов - событие действительно долгожданное.
Белорусскую технику здесь действительно знают и любят. По итогам только 10 месяцев, с января по октябрь 2024 года в регион поставлен 231 трактор МТЗ, 30 комбайнов Гомсельмаш и 38 единиц техники Бобруйскагромаш. Это лучшее подтверждение качества белорусской техники.
По Нижнему Новгороду можно передвигаться на автобусах "МиНиН". Это сокращение от названий двух городов не случайно, так как автобусы совместной сборки. Часть собирается в Минске на БКМ-холдинге, часть в Нижегородской области.
Славится российский регион и заводом ГАЗ, знаменитые автомобили сегодня также собирают с участием белорусских предприятий, используя белорусские комплектующие. Завод ГАЗ станет одной из площадок для Форума регионов, там пройдет одна из секций, а всего их будет семь.
Основная тема нынешнего Форума регионов - молодежная политика. Утром на заседании соберутся молодые парламентарии. После обеда актив молодежи Союзного государства встретится с председателями верхних палат парламента двух стран. Завершится насыщенный день масштабным концертом.