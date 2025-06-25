В Нижнем Новгороде стартует XII Форум регионов Беларуси и России

Форум регионов Беларуси и России стартует 26 июня в Нижнем Новгороде. В этом году анонсировано подписание около сотни контрактов на более чем 700 млн рублей. Все это будет в рамках работы секций. Также будет открыта выставка промышленных достижений двух стран.

Нижний Новгород стал центром межрегионального союзного сотрудничества Беларуси и России. 12-й Форум регионов - событие действительно долгожданное.

Белорусскую технику здесь действительно знают и любят. По итогам только 10 месяцев, с января по октябрь 2024 года в регион поставлен 231 трактор МТЗ, 30 комбайнов Гомсельмаш и 38 единиц техники Бобруйскагромаш. Это лучшее подтверждение качества белорусской техники.

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По Нижнему Новгороду можно передвигаться на автобусах "МиНиН". Это сокращение от названий двух городов не случайно, так как автобусы совместной сборки. Часть собирается в Минске на БКМ-холдинге, часть в Нижегородской области.

Славится российский регион и заводом ГАЗ, знаменитые автомобили сегодня также собирают с участием белорусских предприятий, используя белорусские комплектующие. Завод ГАЗ станет одной из площадок для Форума регионов, там пройдет одна из секций, а всего их будет семь.