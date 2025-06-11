В Новгородской области задержан украинец, планировавший подрыв авто ветерана СВО

Агент украинских спецслужб задержан в Новгородской области при подготовке теракта, он изъял из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля ветерана СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Новгородской области пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

Установлено, что гражданин Украины, 1997 года рождения, посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с куратором, по его заданию поджег два автомобиля с символикой СВО, провел разведку объектов критической инфраструктуры, осуществил сбор данных о сотрудниках оборонных предприятий и руководителях волонтерских организаций региона.

Кроме того, действуя по команде спецслужб Украины, фигурант изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде с целью подрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю - ветерану СВО, и при подготовке теракта был задержан сотрудниками ФСБ России.

"В отношении задержанного следственным отделением УФСБ России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта "б" части 3 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту") и пункта "а" части 3, статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, предусматривающим наказание до 20 лет лишения свободы", - подчеркивается в сообщении.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях задержанного признаков статей 281 ("Диверсия"), 276.1 ("Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против Российской Федерации") УК России и розыску их заказчика.

В ведомстве обратили внимание, что спецслужбы Украины все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.