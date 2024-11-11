В новогоднюю ночь в Германии погибли 5 человек из-за пиротехники

В Германии погибли 5 человек в новогоднюю ночь в результате взрывов пиротехнических средств. Предварительно, речь идет о самодельных изделиях.

В преддверии праздников власти ограничили использование пиротехники на улицах, были усилены меры безопасности. Но многие пренебрегли запретом. В одном только Берлине полиция провела сотни операций в новогоднюю ночь. За различные нарушения правопорядка были задержаны около 330 человек, при этом 13 полицейских получили ранения. В некоторых районах произошли пожары.

Был также задержан гражданин Сирии за нападение с ножом на прохожих - пострадали 2 человека.