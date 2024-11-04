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В Новой Зеландии объявлена эпидемия коклюша
Министерство здравоохранения Новой Зеландии объявило об эпидемии коклюша в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное пресс-службой ведомства заявление.
"В Новой Зеландии наблюдается ранняя стадия эпидемии коклюша, и на государственном уровне принимаются скоординированные ответные меры. Число случаев заболевания по всей стране неуклонно росло в течение нескольких недель, и к настоящему времени оно достигло уровня, соответствующего пороговым значениям для объявления национальной эпидемии", - указано в заявлении.
По данным Минздрава, за четыре недели (с 19 октября по 15 ноября 2024 года) было зарегистрировано 263 новых случая заражения коклюшем, и это самый высокий показатель за 2024 год, пишет БЕЛТА.
"Наша главная проблема в связи с этой эпидемией - риск тяжелого течения заболевания у детей, которые либо слишком малы для вакцинации, либо прививки которых откладываются", - указал руководитель санитарно-эпидемической службы Николас Джонс, отмечая, что наиболее часто болезнь фиксируется среди маори и общин тихоокеанских островных народов.
Также в ведомстве сообщили, что последняя крупная вспышка коклюша была зафиксирована в Новой Зеландии в 2017 году, но она длилась несколько месяцев. В министерстве отметили важность вакцинации грудных детей и беременных женщин. Рекомендовано прививать всех детей по достижении ими трехмесячного возраста, а также всех беременных со сроком 16 недель.
Коклюш - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его основным симптомом являются сильные приступы кашля.
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