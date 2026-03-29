В Нью-Йорке десятки тысяч человек вышли на митинг против внешнеполитического курса Трампа

В Нью-Йорке десятки тысяч человек вышли на митинг против политики правительства США. Толпа митингующих растянулась более чем на 10 кварталов мегаполиса. Американцы выступают против внешнеполитического курса Трампа и действий иммиграционной полиции.

По всей стране зафиксировано более 3 тысяч акций протеста. Организаторы движения "Нет королям" заявляют о "незаконной, катастрофической войне против Ирана", которая ставит под угрозу американский народ.