В Нью-Йорке мексиканский корабль столкнулся с Бруклинским мостом. Погибли два человека

В Нью-Йорке мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом, есть погибшие, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.

"В результате погибли два человека", - говорится в публикации.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 17 мая, по московскому времени. Парусное судно мексиканского флота, на борту которого находились 277 человек, врезалось в Бруклинский мост. Одна из огромных мачт упала на палубу.

Мэр города Эрик Адамс сообщал о 19 пострадавших. В полиции считают, что причиной ЧП могла стать техническая неисправность.