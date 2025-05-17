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В Нью-Йорке мексиканский корабль столкнулся с Бруклинским мостом. Погибли два человека
В Нью-Йорке мексиканский корабль столкнулся с Бруклинским мостом. Погибли два человекаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2129a67f-fd55-48ca-be0b-2450567a261b/conversions/76f9c3fb-d8bb-4d7a-8627-318b145af6f1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2129a67f-fd55-48ca-be0b-2450567a261b/conversions/76f9c3fb-d8bb-4d7a-8627-318b145af6f1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2129a67f-fd55-48ca-be0b-2450567a261b/conversions/76f9c3fb-d8bb-4d7a-8627-318b145af6f1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2129a67f-fd55-48ca-be0b-2450567a261b/conversions/76f9c3fb-d8bb-4d7a-8627-318b145af6f1-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Нью-Йорке мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом, есть погибшие, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post.
"В результате погибли два человека", - говорится в публикации.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 17 мая, по московскому времени. Парусное судно мексиканского флота, на борту которого находились 277 человек, врезалось в Бруклинский мост. Одна из огромных мачт упала на палубу.
Мэр города Эрик Адамс сообщал о 19 пострадавших. В полиции считают, что причиной ЧП могла стать техническая неисправность.
Сам мост при этом работает - по нему по-прежнему проезжают автомобили. В акватории Ист-Ривер остался корабль экстренных служб.