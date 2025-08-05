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В Нью-Йорке прошел пропалестинский митинг
Автор:Редакция news.by
Десятки арестованных - таков итог акции протеста в Нью-Йорке, которую провели сторонники палестинцев и противники военной операции Израиля в секторе Газа.
Митинг-пикет проходил мирно, нарушений в ходе акции зафиксировано не было. Тем не менее блюстители порядка обвинили протестующих в том, что они препятствуют движению пешеходов.
Активисты неслучайно провели митинг у отеля Trump Tower, так они символически указывали американским властям на недопустимость полной и безусловной поддержки израильской политики на Ближнем Востоке.