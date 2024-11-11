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В ОБСЕ заявили о подготовке Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО

В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в Евросоюз и НАТО. Для этой цели спецпредставителем председательства организации по Киеву был выбран чешский дипломат Петр Мареш. Он будет координировать 24 проекта, которые уже работают на Украине, а также заниматься разработкой еще одного.

При этом Мареш уверяет, что его деятельность не будет направлена на оказание какой-либо военной поддержки Киеву.

Решение о назначении Мареша было принято без участия России и Беларуси. В Москве уже заявили, что подобные шаги ведут к политизации структуры.

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