В ОБСЕ заявили о подготовке Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО

В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в Евросоюз и НАТО. Для этой цели спецпредставителем председательства организации по Киеву был выбран чешский дипломат Петр Мареш. Он будет координировать 24 проекта, которые уже работают на Украине, а также заниматься разработкой еще одного.