Фото: РИА Новости

Депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре, об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на украинское издание "Страна".

"Произвести демонтаж памятника поэту А.С. Пушкину с обновлением элементов благоустройства территории на Приморском бульваре в г.Одессе", - говорится в документе, принятом большинством депутатов.

Снос объекта ранее инициировала областная военная администрация. Памятник Пушкину, находящийся под охраной ЮНЕСКО, был установлен в 1889 году за средства горожан.