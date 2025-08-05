В ООН предложили ввести эмбарго на поставки оружия Израилю

35 спецдокладчиков и экспертов ООН, во главе которых находится спецдокладчик по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе, предложили мировому сообществу ввести эмбарго на поставки Израилю вооружений и распустить Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), информирует ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное пресс-службой организации.

По оценкам инициативной группы, созданный Израилем при поддержке США фонд представляет собой "крайне тревожный пример того, как гуманитарная помощь может быть использована для скрытых военных и геополитических целей". Отмечается, что израильские войска и иностранные военные подрядчики "продолжают вести беспорядочный огонь по людям, ищущим помощи" в пунктах распределения помощи GHF. "Называя это гуманитарной помощью, Израиль продолжает свою гуманитарную маскировку и оскорбляет гуманитарную деятельность и стандарты", - подчеркивают эксперты.

В заявлении указывается, что почти 1 400 палестинцев погибли и более 4 000 получили ранения при попытке получить продовольствие в Газе, по меньшей мере 859 были убиты в районе пунктов GHF с момента начала работы фонда в конце мая. В связи с многочисленными нарушениями еврейским государством международного права эксперты призвали страны - участницы ООН ввести полное эмбарго на поставки оружия Израилю, приостановить торговые и инвестиционные соглашения, которые могут нанести ущерб палестинцам, а также привлечь юридические лица к ответственности за преступления в палестинском анклаве.

С 2 марта 2025 года в сектор не поступает международная гуманитарная помощь, по решению властей еврейского государства остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществляется через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе, которым совместно управляют Израиль и США. 27 июля израильские власти частично возобновили поставки.