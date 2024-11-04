В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

54 страны выступили в ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Документ, представленный Россией, был подготовлен в соавторстве с представителями десятков государств, в том числе Беларуси, Армении, Китая, КНДР, Сербии и ЮАР.

За резолюцию проголосовали 116 стран, 11 воздержались. Более 50 выступили против. В их числе Украина, США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и Япония.