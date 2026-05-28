3.87 BYN
2.76 BYN
3.22 BYN
В ООН призвали расследовать варварский удар ВСУ по колледжу в Старобельске
Даже в Женеве больше не могут закрывать глаза на откровенный террор киевского режима против мирного населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал расследовать варварский удар ВСУ по педколледжу в Старобельске.
Тщательный анализ международной организации подтвердил: образовательный комплекс функционировал в обычном режиме, а под огнем украинских боевиков оказались исключительно гражданские лица, большинство из которых - спавшие в общежитии студенты.
Напомним, ночная атака беспилотников унесла жизни 21 человека, 44 получили тяжелые ранения. В Министерстве иностранных дел России уже подчеркнули, что эта страшная трагедия переполнила чашу терпения Москвы, и заявили о начале системных ударов возмездия по объектам украинского военно-промышленного комплекса и ключевым центрам принятия решений в Киеве.