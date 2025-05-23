3.76 BYN
3.00 BYN
3.39 BYN
В Орловской области упал вертолет
В Орловской области упал вертолетnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e7271a5-6dda-4ce4-9128-8a598815f87c/conversions/a8f46078-2915-4995-a1fa-a6950815ab4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e7271a5-6dda-4ce4-9128-8a598815f87c/conversions/a8f46078-2915-4995-a1fa-a6950815ab4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e7271a5-6dda-4ce4-9128-8a598815f87c/conversions/a8f46078-2915-4995-a1fa-a6950815ab4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e7271a5-6dda-4ce4-9128-8a598815f87c/conversions/a8f46078-2915-4995-a1fa-a6950815ab4e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Вертолет потерпел крушение около поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ЕДДС Урицкого района.
"За Нарышкино все произошло. Пожарные все туда выехали", - сообщили в службе, подчеркнув, что население поселка не пострадало.
В ЕДДС уточнили, что в настоящее время у них нет информации, кому принадлежит вертолет.
Фото: РИА Новости