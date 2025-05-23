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В Орловской области упал вертолет

В Орловской области упал вертолет

Вертолет потерпел крушение около поселка Нарышкино Урицкого района Орловской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ЕДДС Урицкого района.

"За Нарышкино все произошло. Пожарные все туда выехали", - сообщили в службе, подчеркнув, что население поселка не пострадало.

В ЕДДС уточнили, что в настоящее время у них нет информации, кому принадлежит вертолет.

Фото: РИА Новости

крушениеОрловская область