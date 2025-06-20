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В отчетах МАГАТЭ нет подтверждений создания Ираном ядерного оружия
В отчетах МАГАТЭ нет никаких подтверждений создания Ираном ядерного оружия. Документ не может служить оправданием военных действий в отношении Тегерана. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Кроме того, Гросси назвал "чистой спекуляцией" разговоры о том, сколько времени может занять у исламской республики разработка подобного вооружения. Тем не менее это не останавливает США, которые, по словам американского журналиста Сеймура Херша, готовятся нанести удары по Ирану в ближайшие дни.
СМИ зафиксировали высокую активность военно-транспортных самолетов ВВС США на авиабазе Уайтмен. Там же размещены стратегические бомбардировщики B-2. Они необходимы Израилю для ударов по ядерному заводу в Фордо, который залегает на глубине около 60 м и не досягаем для авиации ЦАХАЛ.
Экс-советник Трампа Стив Бэннон попросил хозяина Белого дома не начинать военные действия против Ирана, заявив, что Штаты не могут позволить себе устроить второй Ирак.
В это же время Тегеран и Тель-Авив продолжают обмен ударами. Более 60 самолетов ЦАХАЛ сбросили около 120 боеприпасов на объекты военной промышленности и ядерных разработок в иранской столице. Исламская республика нанесла удар по Израилю. Одна из ракет упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева.