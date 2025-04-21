В отставку ушел исполняющий обязанности президента Республики Корея

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Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су ушел в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

В Республике Корея 3 июня состоятся выборы президента, и, как сообщает агентство, ожидается, что Хан Док Су официально выдвинет свою кандидатуру. "Я принял окончательное решение покинуть свой пост, чтобы сделать все возможное для преодоления кризиса, с которым мы столкнулись", - цитирует его слова агентство Yonhap. Он также подчеркнул, что от выбора курса политики Республики Корея зависит, будет ли она двигаться в сторону сотрудничества или крайностей, указывая на существующую поляризацию и конфликты в обществе.

Примерно за час до его заявления Верховный суд Республики Корея огласил решение по делу Ли Чжэ Мена, который является фаворитом президентской гонки. Суд не согласился с его оправданием, и обвинительный вердикт может лишить Ли Чжэ Мена права участвовать в выборах.

Согласно принципу старшинства, исполняющим обязанности президента снова станет вице-премьер Чхве Сан Мок, который занимал эту должность с декабря по март. Парламент 27 декабря 2024 года объявил импичмент Хан Док Су, но Конституционный суд оправдал его 24 марта.

В последнее время южнокорейские СМИ высказывали предположения о том, что Хан Док Су может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, представляя консервативный лагерь после отстранения Юн Сок Еля от власти 4 апреля. Для участия в выборах Хан Док Су должен был покинуть свой пост до 4 мая, поэтому его заявление ожидалось на этой неделе. В то же время партия "Гражданская сила" уже провела несколько этапов отбора кандидатов для представления на выборах, и Хан Док Су в них не участвовал.