В Париже автомобиль врезался в толпу болельщиков ПСЖ. Есть пострадавшие

Автомобиль въехал в толпу болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", которые праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету газета Le Parisien.

Инцидент произошел недалеко от Елисейских полей. В результате дорожного происшествия пострадали трое человек, которые были доставлены в больницу. Один из них находится в критическом состоянии, двое других - в тяжелом. Позднее автомобиль был найден сгоревшим. Судьба водителя на данный момент неизвестна.