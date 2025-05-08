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В Париже автомобиль врезался в толпу болельщиков ПСЖ. Есть пострадавшие
Автомобиль въехал в толпу болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", которые праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету газета Le Parisien.
Инцидент произошел недалеко от Елисейских полей. В результате дорожного происшествия пострадали трое человек, которые были доставлены в больницу. Один из них находится в критическом состоянии, двое других - в тяжелом. Позднее автомобиль был найден сгоревшим. Судьба водителя на данный момент неизвестна.
Отмечается, что полиция арестовала минимум 43 человек в ходе празднований. В некоторых ситуациях полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ, а некоторые магазины и машины получили повреждения из-за действий футбольных болельщиков.