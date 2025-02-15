В Перу обрушился мост - два человека погибли и 38 пострадали

Два человека погибли из-за обрушения моста в Перу, информирует БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Infobae, трагедия произошла, когда по мосту двигались пассажирский автобус и автомобиль. Они упали в реку Чанкай, легковушку унесло на 300 м от места падения. По информации спасательных служб, жертвами стали 2 человека, не менее 38 пострадавших доставили в больницы.