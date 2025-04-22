В покушении на Трампа обнаружен украинский след: ФБР сообщает об аресте подростка в штате Висконсин

В США раскрыт очередной заговор против Трампа. Федеральное бюро расследований сообщает об аресте подростка в штате Висконсин. Он вел оживленную переписку с каким-то анонимом, живущим в Украине. Тот готовил передачу Никите Касапу дронов и взрывчатки.



После атаки на Трампа и его вице-президента Вэнса злоумышленник намеревался укрыться именно в Украине. Родителей, которые узнали о его намерении, молодой человек убил. ФБР сейчас пытается выявить его сообщников.