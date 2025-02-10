В Польше из-за отсутствия медперсонала закрывают роддома

Издание с тревогой сообщило, что в 2024 году были окончательно закрыты 6 родильных отделений, а в 2025-м - еще 3, причем убирают их без приказа Минздрава. Просто отделения, в которых принимается менее 400 родов в год, постепенно исчезают. И речь идет не о временных закрытиях на реконструкцию, открывать их уже не планируют. Видимо, платить медикам после финансирования "Восточного щита" уже нечем.