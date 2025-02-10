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В Польше из-за отсутствия медперсонала закрывают роддома
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врач_инвато_42025-02-12T12:18:31.000000Z00
Из-за нехватки медперсонала в Польше закрываются роддома. Об этом написала местная Gazeta Prawna.
Издание с тревогой сообщило, что в 2024 году были окончательно закрыты 6 родильных отделений, а в 2025-м - еще 3, причем убирают их без приказа Минздрава. Просто отделения, в которых принимается менее 400 родов в год, постепенно исчезают. И речь идет не о временных закрытиях на реконструкцию, открывать их уже не планируют. Видимо, платить медикам после финансирования "Восточного щита" уже нечем.