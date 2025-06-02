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В Польше избиратели разделились на два враждебных лагеря
Явно, непросто будет найти общий язык в Польше, которую выборы президента фактически разделили на два противоборствующих лагеря. Там с преимуществом в 1,5 % победил Кароль Навроцкий - ему отдали голоса около 51 процента избирателей. Предвыборная кампания велась ожесточенно, противники не стеснялись в средствах прибавить популярности себе и убавить противнику. Как выяснилось, победитель Навроцкий в молодости подрабатывал сутенером и являлся футбольным хулиганом. Проигравший Тшасковский, как будто, был не очень аккуратен в обращении с государственной собственностью.
Алексей Дзермант, политолог, редактор международного радио "Беларусь":
"Выборы на самом деле прошли грязно. И дебаты, и сами выборы, то есть одни из самых грязных выборов в истории Республики Польша. Поэтому, конечно, ни о каких стандартах демократии, тем более образцом демократии на данный момент Польша точно не является. И все это свидетельствует, скорее, о том, что демократия там в кризисе, общество расколото, постоянное обвинение, грязь. Ну, то вряд ли это можно назвать нормальным политическим процессом".
Новый президент превратит Варшаву в центр европейского трампизма
Начнется ли в Польше эпоха процветания - неизвестно, но времена здесь точно наступают нескучные. Есть все основания к тому, что новый президент станет вдвое ожесточеннее, чем уходящий, воевать с парламентом и правительством. Премьер-министр в ближайшие дни поставит на голосование вопрос о доверии своему кабинету: при этом существует неиллюзорный шанс, что парламент по итогам политического кризиса распустят и объявят новые выборы. Навроцкий, хоть и не обладает значительными полномочиями, способен организовать саботаж линии правительства. Например, он против европейской миграционной политики. Он также отвергает возможность приема в НАТО Украины и обещал перед выборами прекратить безвозмездную помощь этой стране. Словом, вполне вероятно, что в ЕС появился новый бунтарь, способный объявить войну Брюсселю.
Юрий Воскресенский, политолог:
"С небольшим преимуществом победил господин Навроцкий. Это представитель консервативных польских кругов, руководитель Института национальной памяти. Таким образом, евроскептики и политики, ориентированные на Дональда Трампа и Республиканскую партию США, одержали очень важную победу. С точки зрения наших национальных интересов, интересов Беларуси, мы объясняли в эфирах, что оба кандидата продолжат разрушительный, саморазрушительный вектор во внешней и внутренней политике Польши. К сожалению, они не отстаивают национальные польские интересы, в противном случае попытались бы нормализовать отношения со своими всеми соседями, но прежде всего с Беларусью".
Страна и впредь будет обращена лицом только на Запад.
Единственное, в чем между правительством и новым президентом существует полное единодушие, так это в уверенности, что за восточной границей Польши находится враг. Расходы на оборону продолжат расти, на возведение виртуальных и реальных "железных стен" Варшава продолжит тратиться. В этой сфере ждать каких-либо перемен точно не стоит.