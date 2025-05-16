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В Польше кандидаты в президенты предложили ущемить украинцев
Польша на пороге президентских выборов. Британская Times сообщает о неожиданном аспекте большой польской политики: украинские беженцы внезапно оказались и заложниками, и фактором, который определяет исход голосования.
Все политические силы включили в свои программы антиукраинские лозунги, отличие лишь в степени жесткости обещанных ограничений. При этом сами беженцы вызывают в польском обществе глухое раздражение: украинцы вездесущи, они слишком требовательны, часто демонстрируют вызывающую роскошь и при этом склонны получать незаслуженные блага из польского бюджета.
В итоге если в 2022-м симпатию к беженцам питали 83 % поляков, то теперь - лишь 22. Таким образом, отмечает Times, чем хуже кандидат в президенты относится к украинцам, тем больше у него шансов на победу. Кто бы ни победил, положение украинцев на территории Польши ощутимо ухудшится.