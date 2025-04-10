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В Польше карбонарой отравились более 150 пограничников
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Очередной скандал в польской армии: в учебном центре погранслужбы произошло массовое пищевое отравление. В результате пострадали более 150 курсантов, передает польское телевидение.
Инцидент произошел в Кентшине, недалеко от российской границы. Пострадавшие пожаловались на обезвоживание, диарею и рвоту. Состояние ряда учащихся было тяжелым, из-за чего 13 человек госпитализировали. В данный момент их жизни ничего не угрожает.
Предварительно, к отравлению привела карбонара, которую съели курсанты.