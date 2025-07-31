В Польше, Литве и Латвии фермеры теряют урожай из-за сильных ливней

Поляки теряют урожай из-за обильных ливней. В Сети появились кадры затопленной пшеницы, выращенной неподалеку от Эльблонга на севере Польши.

Проливные дожди настигли и Латвию. На юге Латгалии фермерам удалось заготовить лишь 30 % кормов, необходимых скоту на зиму. Поля стоят затопленными. Удар водной стихии пришелся и по Литве - помимо огородов, в воде стоят целые улицы и подвалы.