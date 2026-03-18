В Польше накрыли сеть торговли людьми

В Польше накрыли сеть эксплуатации иностранцев. У них забирали паспорта и заставляли работать.

Полиция Силезии сообщила о разгроме крупной группировки, которая занималась торговлей людьми. Задержаны девять человек - шесть граждан Польши и трое - Грузии.

Пострадавших вербовали под видом легальной работы - в основном в транспортных компаниях. Однако, как сообщает полиция, условия оказывались совсем другими - у людей забирали паспорта и лишали заработка.