В Польше накрыли сеть торговли людьми

В Польше накрыли сеть эксплуатации иностранцев. У них забирали паспорта и заставляли работать.

Полиция Силезии сообщила о разгроме крупной группировки, которая занималась торговлей людьми. Задержаны девять человек - шесть граждан Польши и трое - Грузии.

Пострадавших вербовали под видом легальной работы - в основном в транспортных компаниях. Однако, как сообщает полиция, условия оказывались совсем другими - у людей забирали паспорта и лишали заработка.

Среди жертв - граждане Беларуси, Азербайджана, Грузии, Индии и Украины. По данным следствия, в компании, вовлеченной в схему, работали примерно 150 человек, не исключены новые задержания и обвинения.

