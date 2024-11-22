ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииРегионыКультураПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Польше нашли пропавшие противотанковые мины

На польском складе компании IKEA обнаружили противотанковые мины, пропавшие минувшим летом. 

Как уточняет портал Wirtualna Polska, инцидент произошел, когда солдаты разгружали поезд с военной техникой под городом Щецин. В вагоне осталось 240 противотанковых мин, которые продолжили путь через Польшу. Имущество при приеме подсчитали неправильно, и лишь позже стало понятно, что поступил не весь груз. В результате польского генерал-майора уволили, а четырем солдатам грозит до 5 лет тюрьмы. 

Польша

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все