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В Польше нашли пропавшие противотанковые мины
На польском складе компании IKEA обнаружили противотанковые мины, пропавшие минувшим летом.
Как уточняет портал Wirtualna Polska, инцидент произошел, когда солдаты разгружали поезд с военной техникой под городом Щецин. В вагоне осталось 240 противотанковых мин, которые продолжили путь через Польшу. Имущество при приеме подсчитали неправильно, и лишь позже стало понятно, что поступил не весь груз. В результате польского генерал-майора уволили, а четырем солдатам грозит до 5 лет тюрьмы.
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