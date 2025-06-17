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В Польше разгорается скандал после президентских выборов

В Польше разгорается скандал после президентских выборов. Государственная избирательная комиссия признала, что во втором туре голосования имели место многочисленные нарушения. От использования несанкционированного программного обеспечения до ошибок в протоколах, которые могли исказить распределение голосов между кандидатами.

Более того, уже поступило около 3 тыс. жалоб на ход голосования. Решение о легитимности итогов теперь должен принять Верховный суд. Победа Кароля Навроцкого была объявлена при минимальном перевесе. При выявленных ошибках даже на нескольких участках этого достаточно, чтобы поставить под сомнение исход выборов.

выборы в ПольшеПольша