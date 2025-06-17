В Польше разгорается скандал после президентских выборов. Государственная избирательная комиссия признала, что во втором туре голосования имели место многочисленные нарушения. От использования несанкционированного программного обеспечения до ошибок в протоколах, которые могли исказить распределение голосов между кандидатами.

Более того, уже поступило около 3 тыс. жалоб на ход голосования. Решение о легитимности итогов теперь должен принять Верховный суд. Победа Кароля Навроцкого была объявлена при минимальном перевесе. При выявленных ошибках даже на нескольких участках этого достаточно, чтобы поставить под сомнение исход выборов.