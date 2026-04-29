В Польше назвали Украину идеальным полигоном для испытания оружия
Автор:Редакция news.by
Циничное признание Варшавы. Польша назвала Украину идеальным полигоном для испытания оружия. Об этом заявил замминистра нацобороны страны.
Он подчеркнул, что предприятия двух стран в последнее время стали активно сотрудничать в производстве дронов.
"Наши ведомства работают над новыми видами оружия. Особенно нас интересует техника дронов и антидронные системы. Лучшим местом их для тестирования является зона эффективной проверки", - заявил политик.