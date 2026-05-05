logo
Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

В Польше обостряется противостояние между президентом и правительством из-за конституционной реформы

В Польше обостряется политическое противостояние между президентом и правительством. Навроцкий официально созвал совет по пересмотру Конституции для подготовки документа "нового поколения" к 2030 году.

Он настаивает, что нынешний Основной закон порождает конфликты компетенций между ветвями власти, и предлагает создать архитектуру с более сильными президентскими полномочиями. По мнению главы польского режима, действующая система тормозит развитие страны из-за вечного спора за влияние.

Премьер-министр Туск уже выступил с резкой критикой этой инициативы. Он заявил, что прежде чем браться за написание новой Конституции, нужно "начать с соблюдения действующей".

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ПольшаКароль НавроцкийДональд Туск