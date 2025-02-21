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В Польше ответили: Варшава отрицает наличие агрессивных планов по отношению к Беларуси и России

Варшава отрицает наличие агрессивных планов по отношению к Беларуси и России. Так министр национальной обороны Польши комментирует предложение Минобороны Беларуси о проведении взаимных военных инспекций с Польшей.

"Эту сторону границы охраняют поляки, и нет никаких оснований доверять кому-либо, кроме польских служб - полиции, армии и пограничной стражи", - заявил Косиняк-Камыш.

Министр сказал, что Польша - часть НАТО, сугубо оборонительного альянса, который не имеет намерения начинать войну с кем-либо, и добавил, задачи польской армии - укрепление потенциала сдерживания и при необходимости - обороны.

Польша