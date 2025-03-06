В Польше планируют закрыть шахту Бельшовице. Шахтеры требуют сохранить рабочие места

Правительство намерено закрыть шахту Бельшовице, а согласно плану по зеленой энергетике страна должна законсервировать все свои угольные забои к 2049 году. Вот только такая ликвидация без дополнительного инвестирования в Силезии приведет к скачку безработицы среди населения.