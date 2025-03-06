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В Польше планируют закрыть шахту Бельшовице. Шахтеры требуют сохранить рабочие места

Очередные протесты проходят в Польше. Шахтеры из Катовице требуют сохранить им работу.

Правительство намерено закрыть шахту Бельшовице, а согласно плану по зеленой энергетике страна должна законсервировать все свои угольные забои к 2049 году. Вот только такая ликвидация без дополнительного инвестирования в Силезии приведет к скачку безработицы среди населения.

Каждое второе рабочее место в Европе, связанное с угольной промышленностью, приходится именно на Польшу.

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