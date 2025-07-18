В Польше произошла авария системы управления воздушным сообщением

В Польше произошла авария в системе управления полетами. Самолеты более часа не взлетали с аэродромов из-за неполадок системы аэронавигационного обслуживания, сообщила агентству Onet представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон. Об этом пишет РИА Новости.

В разных аэропортах на территории страны сообщают о том, что посадка самолетов проходила в штатном режиме, а взлеты были невозможны. О причинах случившегося пока не сообщается. Некоторое время спустя стало известно, что аэросообщение возобновлено.

"Из-за сбоя в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания по всей стране в настоящее время невозможно осуществлять взлетные операции. Посадка осуществляется в соответствии с установленными процедурами. Безопасность пассажиров и экипажей остается нашим главным приоритетом. Мы постоянно следим за ситуацией и будем держать вас в курсе любых изменений", - отметила Дермон.