В Польше пройдет второй тур президентских выборов

В Польше второй тур президентских выборов состоится 1 июня. Согласно данным экзитполов, в него вышли два фаворита. Кандидат от правящей партии "Гражданская платформа" мэр Варшавы Рафал Тшасковский предварительно набирает почти 31 % голосов, его оппонент Кароль Навроцкий, представляющий "Право и справедливость", - чуть более 29 %.

Впрочем, день выборов, как и вся избирательная кампания в Польше, оброс массой скандалов. Полиция зафиксировала более 200 случаев нарушений, в том числе инциденты, связанные с агитацией, порчей плакатов и нахождением членов избирательных комиссий в состоянии алкогольного опьянения. А еще среди самых частых нарушений - публикация фотографий с бюллетенями.