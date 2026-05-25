3.86 BYN
2.75 BYN
3.19 BYN
В Польше состоялось экстренное заседание после "пожара" в квартире Навроцкого
Автор:Редакция news.by
В Польше власти озабочены "эпидемией ложных сообщений о пожарах". Накануне в службу спасения поступил звонок о возгорании в квартире президента, однако прибывшие на место пожарные ничего не обнаружили.
После этого кампанию ложных сообщений назвали организованной и скоординированной волной диверсий. В этой связи даже состоялось заседание Совета безопасности страны. Там признали, что масштаб бедствия крайне серьезен: работа чрезвычайных служб практически дезорганизована, государство несет серьезные потери.
Пока, правда, средство борьбы с проблемой не найдено. На Совбезе звучали призывы "усилить, ускорить, ужесточить", но конкретные меры так и не были предложены.