В Польше установят временный погранконтроль на границе с Германией и Литвой

Польша вынуждена ввести временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой из-за ситуации с нелегальными мигрантами. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Onet.

Уточняется, что погранконтроль начнет действовать с 7 июля. "Мы приняли решение о восстановлении временного пограничного контроля на польско-германской и польско-литовской границах. Оно вступит в силу в понедельник, 7 июля", - сказал Туск.

Кроме того, Туск пообещал симметрично отреагировать, если Берлин в нарушение Шенгенского соглашения в очередной раз продлит погранконтроль на границах с соседями. Он также сообщил, что несколько раз беседовал с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, "информируя, что терпение Польши заканчивается".

Премьер Польши 11 июня уже заявлял, что правительство страны может ввести контроль на границе с ФРГ этим летом, если количество мигрантов, пересекающих границу, продолжит расти.

Германия с 16 сентября 2024 года в целях сокращения нелегальной миграции ввела временный контроль на всех сухопутных границах. Ряд соседних государств, в том числе Польша, сочли данное решение недружественным шагом. Польский президент Анджей Дуда заявлял, что Варшава не будет решать проблему нелегальных мигрантов за Германию.