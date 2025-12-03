Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Польше в результате ДТП с участием военных США пострадали 5 человек

Очередное ЧП с участием американских военных в Польше. В Любушском воеводстве произошло ДТП, в котором чудом не погибли солдаты.

Выяснилось, что перевозивший их армейский водитель был пьян. Он потерял управление, выехал на встречку и столкнулся с другим авто.

После удара машина американцев улетела в кювет и перевернулась, пострадали пять человек.

Польская военная полиция заявила, что лично займется расследованием, так как аварии с участием американских солдат происходят все чаще.

