В Польше в результате ДТП с участием военных США пострадали 5 человек

Очередное ЧП с участием американских военных в Польше. В Любушском воеводстве произошло ДТП, в котором чудом не погибли солдаты.

Выяснилось, что перевозивший их армейский водитель был пьян. Он потерял управление, выехал на встречку и столкнулся с другим авто.

После удара машина американцев улетела в кювет и перевернулась, пострадали пять человек.