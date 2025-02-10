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В Польше вспышка гриппа: страна просит у Европы 100 тыс. доз вакцины
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vaccine-envato2025-02-12T09:38:54.000000Z00
Варшава просит у Европы защиты от вируса. Минздрав Польши обратился к Европейскому агентству лекарственных средств с просьбой перенаправить им 100 тыс. доз вакцины против гриппа.
В стране резко увеличилась заболеваемость, каждую неделю грипп диагностируют более чем у 200 тыс. человек, больницы переполнены, к врачам стоят очереди на прием.
Как пояснили в Минздраве Польши, в других странах Евросоюза эпидситуация гораздо лучше. Это объясняют тем, что "поляки, в отличие от своих соседей, не прививаются". Сегодня привито только 5 % населения страны.