В Польше вспышка гриппа: страна просит у Европы 100 тыс. доз вакцины

Варшава просит у Европы защиты от вируса. Минздрав Польши обратился к Европейскому агентству лекарственных средств с просьбой перенаправить им 100 тыс. доз вакцины против гриппа.

В стране резко увеличилась заболеваемость, каждую неделю грипп диагностируют более чем у 200 тыс. человек, больницы переполнены, к врачам стоят очереди на прием.

Как пояснили в Минздраве Польши, в других странах Евросоюза эпидситуация гораздо лучше. Это объясняют тем, что "поляки, в отличие от своих соседей, не прививаются". Сегодня привито только 5 % населения страны.