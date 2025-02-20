В Польше второй день подряд падают обломки ракеты Илона Маска

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Польша продолжает собирать обломки ракеты Илона Маска.

19 февраля телеканал TVN сообщил о падении "неопознанного объекта размером примерно метр на полтора" в лесу под Познанью. Журналисты утверждали, что обломки выглядели так же, как части ракеты Falcon, упавшие в США 4 года назад. Польское космическое агентство позднее подтвердило эту версию.

20 февраля в Померании упал еще один фрагмент. На этот раз повезло меньше. По словам очевидцев, он рухнул в пруд, его еще предстоит оттуда выудить.

Почему не сработала польская ПВО? Главу космического агентства Польши уже планируют уволить.