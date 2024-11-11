В Польше выборы президента пройдут 18 мая

"Я принял решение, что голосование на выборах президента Польши состоится 18 мая", - сказал Холовня на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Второй тур выборов при необходимости пройдет 1 июня. Холовня также заявил, что он сможет подписать постановление об организации президентских выборов 15 января, после его публикации в стране начнется избирательная кампания. Спикер Сейма добавил, что регистрация кандидатов продлится до 4 апреля.