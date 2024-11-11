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В Польше выборы президента пройдут 18 мая
Выборы президента Польши назначили на 18 мая. Об этом заявил маршал (спикер) Сейма (нижней палаты польского парламента) Шимон Холовня, сообщает ТАСС.
"Я принял решение, что голосование на выборах президента Польши состоится 18 мая", - сказал Холовня на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Второй тур выборов при необходимости пройдет 1 июня. Холовня также заявил, что он сможет подписать постановление об организации президентских выборов 15 января, после его публикации в стране начнется избирательная кампания. Спикер Сейма добавил, что регистрация кандидатов продлится до 4 апреля.
Согласно опросам, основная борьба должна развернуться между кандидатом от "Гражданской коалиции", мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и поддержанным крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость" независимым кандидатом Каролем Навроцким, который возглавляет польский Институт национальной памяти. Помимо них, в президентской кампании примут участие спикер Сейма Шимон Холовня, которого поддержало объединение "Третий путь", выдвинутый ультраправой "Конфедерацией" Славомир Ментцен и вице-спикер Сената (верхней палаты польского парламента) Магдалена Беят, представляющая партию "Левые".
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