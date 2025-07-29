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В Польше за выпады против правительства арестовали известного бизнесмена
Автор:Редакция news.by
В Польше по требованию прокуратуры полиция задержала известного предпринимателя.
Как заявляют чиновники, бизнесмен в соцсетях позволял себе в адрес правительства резкие высказывания, которые расцениваются как угрозы. Задержанный также в жесткой форме выражал недовольство миграционной политикой властей.
Примечательно, что арестованный бизнесмен был фактически национальным героем: в сентябре 2024 года, когда власти практически не оказывали помощи пострадавшим от сильного наводнения, предприниматель за свой счет нанимал технику для укрепления дамб и осушения населенных пунктов.