В Польше за выпады против правительства арестовали известного бизнесмена

Как заявляют чиновники, бизнесмен в соцсетях позволял себе в адрес правительства резкие высказывания, которые расцениваются как угрозы. Задержанный также в жесткой форме выражал недовольство миграционной политикой властей.

Примечательно, что арестованный бизнесмен был фактически национальным героем: в сентябре 2024 года, когда власти практически не оказывали помощи пострадавшим от сильного наводнения, предприниматель за свой счет нанимал технику для укрепления дамб и осушения населенных пунктов.