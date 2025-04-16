В Польше задержали группу сутенеров, преимущественно состоящую из граждан Украины

Банду сутенеров, которая в основном состояла из граждан Украины, задержали в Польше. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на радиостанцию RMF FM.

"Сотрудники центрального бюро расследований полиции пресекли деятельность банды сутенеров, зарабатывавших миллионы на оказании сексуальных услуг и торговле людьми. По распоряжению Малопольского отдела национальной прокуратуры были задержаны 18 человек", - говорится в сообщении радиостанции.

По данным RMF FM, из 18 задержанных членов банды 15 являются гражданами Украины.

"В основном они эксплуатировали своих соотечественниц, которые зачастую оказывались в трудных жизненных ситуациях. Они нанимали их для оказания сексуальных услуг", - подчеркивает радиостанция.

RMF FM отмечает, что преступная группа действовала с апреля 2023 года.

"Она вела свою практику в Кракове, Варшаве, Вроцлаве и Познани. Среди задержанных - лица, занимающиеся вербовкой, фотографированием женщин для объявлений, размещаемых в интернете, телефонные операторы, организующие встречи с клиентами, и водители, обеспечивающие перевозку женщин к местам оказания сексуальных услуг", - уточняет радиостанция.