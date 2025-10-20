3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
В Польше задержан напавший на офис партии Туска
Автор:Редакция news.by
В Польше задержан напавший на офис партии Тускаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbec954d-3d2e-409f-a06b-63254008ed05/conversions/0a24e36c-f366-4cb3-a1b4-0012d668a297-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbec954d-3d2e-409f-a06b-63254008ed05/conversions/0a24e36c-f366-4cb3-a1b4-0012d668a297-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbec954d-3d2e-409f-a06b-63254008ed05/conversions/0a24e36c-f366-4cb3-a1b4-0012d668a297-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbec954d-3d2e-409f-a06b-63254008ed05/conversions/0a24e36c-f366-4cb3-a1b4-0012d668a297-xl-___webp_1920.webp 1920w
Нападение на офис партии "Гражданская платформа", входящей в правящее объединение премьер-министра Дональда Туска "Гражданская коалиция", совершено в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TVN24.
По данным телеканала, в здание офиса была брошена бутылка с зажигательной смесью, которая разбила стеклянную дверь, но возгорания удалось избежать.
В акции участвовали два человека, одного из которых полиция задержала. Установлено, что 44-летний гражданин Польши ранее уже привлекался к ответственности за угрозы в адрес Туска.
Полиция проводит расследование инцидента, который политики "Гражданской платформы" характеризуют как террористический акт.