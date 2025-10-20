В Польше задержан напавший на офис партии Туска

Нападение на офис партии "Гражданская платформа", входящей в правящее объединение премьер-министра Дональда Туска "Гражданская коалиция", совершено в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TVN24.

По данным телеканала, в здание офиса была брошена бутылка с зажигательной смесью, которая разбила стеклянную дверь, но возгорания удалось избежать.

В акции участвовали два человека, одного из которых полиция задержала. Установлено, что 44-летний гражданин Польши ранее уже привлекался к ответственности за угрозы в адрес Туска.